Vieri su Lukaku: “Cicatrice? Vuol dire che non si è curato bene. Barella top, l’Inter…”

"Mkhitaryan quando rientra Brozovic secondo me torna in panchina, se l'Inter su 11 stanno bene 9, vincono. Sono troppo più forti degli altri, anche il gol di Barella, che stop! Bellissimo. Lukaku? Già due mesi e mezzo che è fuori, mi sembra assurda un'altra ricaduta. Se ha un problema come la cicatrice, vuol dire che non si è curato bene, c'è poco da fare. Dopo due mesi, ricaduta, bah"