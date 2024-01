Inter, visita a sorpresa di Thuram al centro di formazione Seven7oo Kayros

Doppia sorpresa per i ragazzi del centro di formazione Seven7oo Kayros, il progetto nato dalla collaborazione di comunità Kayros e CSI Milano che insieme a Inter sostiene uno dei quartieri a più alto rischio sociale di Milano attraverso lo sport riconosciuto come strumento educativo, sociale e di aggregazione. Le tre squadre di calcio, formate da ragazzi dai 10 ai 17 anni che ogni settimana svolgono allenamenti guidati anche da tecnici del Settore Giovanile nerazzurro, nel corso di una di queste sedute hanno ricevuto la visita a sorpresa di Marcus Thuram che insieme a Nike ha raggiunto la community milanese per conoscere da vicino i giovani calciatori e confrontarsi con loro sul campo.

I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di provare le nuovissime Nike Mercurial TN, le iconiche scarpe streetwear rivisitate per il campo da gioco che sono state lasciate in dotazione alle squadre. La visita del campione nerazzurro ha sancito un momento indimenticabile per tutti i presenti che hanno vissuto in campo un’esperienza unica in linea con l’obiettivo principale del progetto di rimanere al fianco delle nuove generazioni, con uno sguardo sempre attento verso lo sviluppo fisico e mentale dei nostri ragazzi.