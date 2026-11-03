GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il KO nel derby: "Mi sembra che sia un momento cominciato alla prima giornata, quando abbiamo scoperto Varela che pareggiò mettendo l'Inter in difficoltà. Partiamo da Akanji, poi arriviamo a Dimarco: andiamo agli infortuni e poi a Calhanoglu.

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L'Inter è in corsa per tutto, non ha pregiudicato nulla e ci mancherebbe: ma la sconfitta del derby ha messo i riflettori su tutte delle cose che erano state nascoste sotto il tappeto delle rimonte. Però se su 13 partite va in svantaggio 8 volte mi sembra che hai qualche problema. Io sabato sera ero allo stadio e su suggerimento di un amico il secondo tempo: mi hanno detto 'guarda Chivu come gestisce i cambi'. Ma l'avete vista la faccia di Chivu quando doveva fare i cambi, quando parlava con Kolarov... Sembrava portato lì da un altro pianeta.

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Il primo problema dell'Inter mi sembra possa essere il suo allenatore: mi sembra non abituato ad un momento come questo. La partita di stasera vale, ma vale di più quella col Como: stasera vale perché l'Inter si è fatta le pippe che deve arrivare nelle prime 8, ma se pareggia non succede nulla. Immaginatevi se non va bene col Como: è lì che può essere il confine per dire se c'è un tunnel o meno".