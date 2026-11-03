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Con l'obiettivo di rialzarsi dopo il KO nel derby, l'Inter di Chivu sarà impegnata questa sera al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord nella quarta giornata di League Phase. I nerazzurri sono costretti a vincere anche per provare a risalire la china in classifica, dopo la vittoria con lo Shakhtar e le due sconfitte prima con Real Madrid e Bruges.

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Probabile formazione Feyenoord vs Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle novità di formazione: in porta Pepo Martinez mentre in difesa, vista l'assenza di Bastoni per squalifica, toccherà ad Akanji fare il centrale, con Carlos Augusto e Bisseck braccetti.

In cabina di regia ci sarà Calhanoglu, mentre le mezzali dovrebbero essere Zielinski e Barella. Sorpresa sulla fascia destra con Spence che potrebbe essere riconfermato dal 1' dopo il derby. A sinistra, invece, ci sarà Dimarco. E in attacco? Pio Esposito e Bonny hanno recuperato ma solo il primo sarà in campo al fianco di Thuram. L'ex Parma, invece, è pronto a subentrare nella ripresa.

Probabile formazione Inter

(3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito