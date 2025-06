In onda su TVPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha risposto anche ad alcune domande sull'Inter e, nello specifico, sul futuro del giovane Pio Esposito, partito con la prima squadra di Chivu per il Mondiale per Club dopo un'ottima stagione in prestito allo Spezia.

"Se terrei Pio Esposito all'Inter come terza punta? Assolutamente sì. Non so se come terza punta, ma fra le 4-5 punte sì. Non so se gli conviene, ma visti i minuti che in questa stagione hanno giocato Taremi e Arnautovic... E' anche ora che le grandi squadre, se ci sono giovani con qualità importanti come lui, diano spazio. Non vedo perché spendere per andare a prendere un'altra punta se hai un giovane di queste prospettive. A me va bene prendere Bonny se tieni Esposito".