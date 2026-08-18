Emiliano Viviano torna a elogiare con forza il lavoro della dirigenza dell’Inter. L’ex portiere ha sottolineato soprattutto la capacità di Beppe Marotta e Piero Ausilio di costruire una rosa considerata oggi tra le più forti senza sostenere investimenti paragonabili a quelli di diverse concorrenti. Parole importanti anche per l’operazione che ha portato Davide Frattesi alla Lazio: CONTINUA A LEGGERE