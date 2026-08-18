L’ex portiere sottolinea la competitività costruita dai nerazzurri senza grandi passivi sul mercato e definisce «perfetta» la gestione di Frattesi

Redazione1908
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VIDEO / Ausilio al cronista: "Non alleni l'Inter: trequartista nel 3-5-2 non esiste"

Emiliano Viviano torna a elogiare con forza il lavoro della dirigenza dell’Inter. L’ex portiere ha sottolineato soprattutto la capacità di Beppe Marotta e Piero Ausilio di costruire una rosa considerata oggi tra le più forti senza sostenere investimenti paragonabili a quelli di diverse concorrenti. Parole importanti anche per l’operazione che ha portato Davide Frattesi alla Lazio: CONTINUA A LEGGERE

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