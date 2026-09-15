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Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Emiliano Viviano, ex portiere, ha analizzato così la prestazione di Josep Martinez ieri contro l'Udinese: "Ogni tanto Martinez rischia un po' troppo, ma l'uscita da dietro non la fa male. Fino ad oggi, credo che contro l'Udinese sia la prima volta che vedo Martinez in una prestazione sbagliata dal punto di vista del portiere, una prestazione sotto livello.

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E credo anche che sia frutto di tutto quello che è successo in questi giorni, che per me non ha fatto bene. Compreso il fatto di dover dire in giro, non so chi l'ha messa in giro questa voce, che avrebbe giocato perché sennò sembrava che dopo l'errore poteva patire.

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Anzi, forse in quel caso far giocare l'altro e far stare Martinez tre, quattro o cinque giorni fuori poteva pure essere un bene. Non so se è vero. Ma quello che hanno detto è che aveva deciso di far giocare Provedel, dopo che ha deciso di dare continuità a Martinez. Ma per me era un non caso, perché Martinez a Madrid ha fatto una partita della Madonna, ragazzi, ma non è un'opinione. Martinez a Madrid ha fatto una partita della Madonna, con un errore"