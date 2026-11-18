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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Da tempo ho grandi discussioni con amici ed ex calciatore su Pio: in tanti scambiano il fatto di non essere pulitissimo tecnicamente al non poter essere un campione. Ma non è così, si può essere campioni anche senza stoppare la palla come Benzema.

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Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che dicono che fa gol in tap-in: ragazzi, ma bisogna esserci. Ma perché Scamacca non fa mai gol in tap-in? Uno a caso prendo. Lui usa il corpo in un modo favoloso: con la Francia fa un tap-in ma intanto devi tenere un cristiano da 130 kg ad un metro, devi anticiparlo e mettere il piede. Per me è per pochi eletti".