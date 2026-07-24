Le parole dell'ex portiere sul possibile arrivo all'Inter del difensore
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Durante la diretta di Sportium Fun, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato dell'ipotesi di vedere in nerazzurro il difensore del Tottenham Romero:
Romero? Non perfetto, ma andrebbe bene per l'Inter. Ragazzo umile, silenzioso, poi in campo un'altra cosa, diventa una merda. Non spenderei 40 mln per Romero, non ha finito una partita delle 8 del Mondiale. Lo scorso anno è stato infortunato non so quando.
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