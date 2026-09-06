Presente negli studi di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha commentato le vittorie in rimonta di Inter e Roma contro rispettivamente Napoli e Atalanta. "Chi mi ha impressionato di più? Forse la Roma, l'Inter sappiamo quello che è e gli diamo il valore che ha. La Roma ha dimostrato di essere una squadra che non molla come tutte le squadre di Gasperini. L'Inter non ha solo fame, ha tanta qualità, soluzioni. Tutti riteniamo la squadra migliore del campionato. Il Napoli ha fatto bene, poi si sono abbassati troppo e quando ti abbassi e porti giocatori così forti dentro l'area ci sono grandi probabilità di prendere gol".

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L'ex portiere poi valuta il tocco di mano in area di Lobotka che ha scatenato le proteste dell'Inter. "A me sembra fallo di mano netto, poi dopo dobbiamo andare a giudicare se questi rigori sono abbastanza gravi da essere rigori, ma sicuramente è fallo di mano. Sui falli di mano ho perso la speranza ormai. Il nuovo corso arbitrale? Mi piace tantissimo, la cosa migliore in assoluto di questo inizio di campionato, tra l'altro le rimonte sono frutto anche di questo, prima molto spesso c'erano tantissime perdite di tempo".

"Le parole di Chivu sugli scontri diretti? Chivu non ha escluso Juve e Milan dalla lotta scudetto, secondo me le sue parole sono state riportate male. Quello che voleva spiegare Chivu è che si parla di scontri diretti per andare ad attaccarlo un po', però se una squadra poi arriva quinta non è più uno scontro diretto, in realtà è uno scontro diretto. Mi sono piaciute le risposte di Spalletti e Amorim che sono state pacate".

(Sport Mediaset)