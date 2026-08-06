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Alessandro Vocalelli, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul campionato di Serie A a poco più di due settimane dall'inizio: "Ricordate l'epoca d'oro delle sette sorelle? Tra la fine degli anni Novanta e il Duemila i campioni erano tutti, o quasi, in Italia. E la corsa scudetto era incredibilmente avvincente. Con Juve, Inter e Milan protagoniste, ma Lazio, Parma, Roma e Fiorentina a rappresentare alternative più che credibili. È evidente che dal punto di vista economico le cose siano molto cambiate,ma è possibile che la corsa al vertice torni davvero ad affollarsi. In questi trent'anni abbiamo assistito a cavalcate spesso solitarie, ci siamo appassionanti a duelli all’ultimo punto, ma mai — almeno nei programmi di inizio stagione — si poteva pensare ad allargare così tanto il numero delle contendenti. Certo, con percentuali e possibilità diverse, ma comunque con una rincorsa al titolo molto meno ristretta del solito".

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"Non c'è dubbio che l'Inter resti la grande favorita anche per il prossimo campionato. Non solo per un fatto diciamo così istituzionale, partendo da campione d'Italia. Ma per la forza della sua rosa e per la voglia di Marotta e dei suoi collaboratori di assicurare a Chivu un organico addirittura rinforzato. Non c'è dubbio neanche che, sulla carta, il Napoli resti il primo rivale. [...] Ma dietro di loro il mercato sta dimostrando una gran voglia di far bene della concorrenza".