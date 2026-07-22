Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Walter Sabatini ha parlato della possibilità di avere Pep Guardiola come prossimo ct della Nazionale. "Non c'è nessun motivo per non avere Guardiola. E' un grande allenatore, ha fatto un calcio rivoluzionario. È un allenatore, all'Italia serve un ct, che è una cosa molto diversa".

Getty Images

"Deve avere altre preoccupazioni, deve fare il calcio in maniera diversa, controllare i giocatori ma non allenarli se non 2-3 volte al mese. Guardiola ha bisogno di allenare e il ct difficilmente allena. L'alternativa Pirlo? Saprebbe come gestire la Nazionale, ne era il leader quando ha vinto nel 2006, conosce le dinamiche del gruppo nazionale, sarebbe in grado di fare questo mestiere, e anche bene. Ha la sensibilità e la storia che gli permettono di gestire lo spogliatoio".

Ha un rammarico di un affare sfumato?

"Rabiot, avevo avuto un accordo con la madre per portarlo a parametro zero alla Roma, poi non si completò per una mia presa di posizione che forse avrei potuto evitare. Volevo non portare via a parametro zero al PSG il giocatore, era un fatto di lealtà sportiva, perché l'anno prima presero Marquinho. La madre non voleva che pagassimo quell'indennizzo al club e l'affare sfumò".