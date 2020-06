Stampa UK – Mercato, ecco quanto Werner percepirà al Chelsea

Ieri lo ha scritto la Bild, confermando quello che aveva detto nei giorni scorsi Piero Ausilio: Werner non arriverà all’Inter. Andrà al Chelsea e conferme arrivano anche dalla stampa inglese. Sky Sports UK, per esempio. Parla di ulteriori dettagli su quella che sembra una trattativa conclusa. Aggiunge che il calciatore andrà a percepire in Inghilterra una cifra importante. L’accordo che sarà siglato con il club londinese prevederà uno stipendio che si aggirerà attorno alle 200mila sterline a settimana. Il Liverpool era la squadra in pole per il giocatore ma non ha mai avuto intenzione di pagare i 60 mln della clausola rescissoria presente sul contratto dell’attaccante, che scadrà a luglio. A quanto pare il Chelsea, che non ha fatto grandi colpi di recente, ha intenzione di rifarsi nella sessione di mercato che verrà.

(Fonte: Skysports uk)