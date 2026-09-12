"Ho tante cose da imparare qui a cominciare dalla lingua, ma non vedo l'ora e sono molto contento di esserci: questo è il miglior club in Italia e lo stile di vita in questo paese mi piace tantissimo": così Nick Woltemade racconta le sue prime settimane alla Juventus.

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"Quando ho incontrato Spalletti per la prima volta con la mia famiglia abbiamo pensato tutti una sola cosa: aura - dice sul tecnico bianconero - sono sicuro che diventerò un giocatore migliore con lui: mi ha paragonato a un cavallo frisone, non ho mai visto quella razza di cavallo in Germania ma so che l'intento era descrivermi come un giocatore alto e bravo con la palla".

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Sulla convivenza con Kolo Muani: "Sicuramente posso giocare come numero 10 alle spalle della punta, muovendomi intorno a lui come ho fatto allo Stoccarda - conclude il tedesco - spero di poter replicare quella stagione allo Stoccarda in cui ho segnato 17 gol e ho vinto la coppa di Germania, mi piacerebbe riuscirci anche qui".