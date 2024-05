Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Fiorentina : "Pareggio che ci sta strettissimo, arrivato all'ultimissimo secondo. Una partita che ci ha visto dominare per gran parte del match, abbiamo creato tantissime occasioni e rischiato pochissimo. Le ragazze hanno messo non solo impegno, ma anche qualità, attenzione, dedizione, hanno lottato su ogni pallone. A tratti la partita è stata anche sporca e ci sono state dentro, quando c'era bisogno di rendersi pericolose l'hanno fatto.

Forse sono mancati alcuni piccoli dettagli, qualche errore individuale. Il calcio è questo, non è la prima che ci succede. L'obiettivo adesso è finire in maniera positiva la stagione. Continuiamo su questa strada, i risultarti non devono condizionare nulla. Sono orgogliosa di queste ragazze per l'impegno che ci mettono e per tutto quello che provano a fare. Guarderemo alle prossime partite con la solita voglia".