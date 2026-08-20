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"L’amore fraterno di Cristian Chivu potrebbe essere proprio ciò di cui l’Inter, campione d’Italia, ha bisogno per tornare a dominare il calcio italiano anche in questa stagione". È l'incipit di un articolo del Washington Post che analizza la rosa nerazzurra a due giorni dall'esordio in campionato. Il quotidiano torna anche alla passata stagione: "Non furono poche le perplessità quando, lo scorso anno, l’inesperto Chivu venne scelto per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri erano reduci dal pesantissimo 5-0 subito dal Paris Saint-Germain".

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"Chivu aveva appena 13 partite in Serie A, ma il suo approccio innovativo e le sue nuove idee hanno rivitalizzato l’Inter, guidando i nerazzurri alla conquista di campionato e Coppa Italia. Inoltre, la vicinanza del 45enne Chivu ai giocatori ha contribuito a rendere ancora più unito il gruppo. L’Inter è stata inoltre rafforzata da una marcata impronta inglese in questa sessione estiva di mercato. Ha già ingaggiato i difensori inglesi Djed Spence e John Stones ed è destinata ad assicurarsi anche il loro compagno di nazionale Curtis Jones. La squadra campione d’Italia inizierà la difesa del titolo sabato in casa contro il neopromosso Monza".

(Washington Post)