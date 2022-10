Youth League, Inter in campo domani a Barcellona: la designazione arbitrale

Quarta giornata del girone C di Youth League: l'Inter di Chivu, ancora senza vittorie in campionato dopo 7 partite, affronta in trasferta il Barcellona, dopo la clamorosa sconfitta interna per 1-6 di settimana scorsa. L'incontro, in programma domani alle ore 16, sarà diretto dal finlandese Mohammed Al-emara, coadiuvato dagli assistenti Turkka Joonas Valjakka e Juuso Mantere, quarto uomo lo spagnolo David López Jiménez.