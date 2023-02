Primavera, settimana prossima torna la Youth League: l’Inter sfida il ﻿Ruh Lviv

I nerazzurri di Chivu saranno di scena mercoledì 8 febbraio alle ore 14:00 a Stalowa Wola in Polonia per i playoff

Tra una settimana l'Inter di Cristian Chivu ritorna in campo in Youth League. I nerazzurri giocheranno contro il Ruh Lviv, squadra ucraina di Leopoli. La sfida in gara secca determinerà l'accesso agli ottavi di finale, dove sono già qualificate le prime classificate della fase a gironi. Si giocherà mercoledì 8 febbraio alle ore 14:00 a Stalowa Wola, Polonia.