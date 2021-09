Youth League, lista Inter: 40 nomi, ci sono Zuberek e Cecchini Muller. Out Zefi

I nerazzurri di Chivu si apprestano a fare il loro debutto stagionale europeo mercoledì contro il Real Madrid

Parallelamente alla Champions League, l'Inter si appresta a fare il proprio debutto stagionale europeo anche in Youth League, la competizione riservata alle formazioni Under 19. I nerazzurri hanno inviata alla Uefa la lista dei 40 calciatori selezionati: tra i membri della squadra Primavera mancano i 2002 Silvestro e Goffi (esclusi per motivi di regolamento), mentre ci sono tutti i nuovi arrivati, dal brasiliano Cecchini Muller al danese Andersen, dallo sloveno Matjaz al polacco Zuberek. Allargando il discorso ai giovanissimi, spicca la presenza di Francesco Pio Esposito, fratello di Salvatore e Sebastiano, ma non c'è Kevin Zefi, il talentino irlandese prelevato in estate dallo Shamrock Rovers e protagonista ieri di un esordio da urlo in Under 17 (2 gol e 3 assist contro il Cittadella).