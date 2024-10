Cristian Zaccardo , ex difensore della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, ha parlato a TMW dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio.

“Milan? Non c'è equilibrio nel calcio. Vinci delle partite, come il derby, e poi ne perdi altre. Ci sono stati dei cambiamenti, è troppo presto per giudicare. Fiducia a Fonseca? Sì. Quando uno sceglie una strada... Poi chi la vive nel quotidiano sa molte più cose di noi. Ma tutte le squadre sono ancora in carreggiata.