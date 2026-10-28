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Negli studi di Sky Sport, Federico Zancan ha fatto alcune considerazioni prima del fischio d'inizio di Venezia-Inter al Penzo:

"Quella di Chivu è una formazione per entrare nel blocco basso del Venezia, tutti i piedi buoni sono in campo. Il Venezia, rispetto a Stroppa, con Nicola gioca più in verticale, con più equilibrio. Credo che la lotta salvezza sarà molto interessante e meno scontata di quel che si pensi, le neopromosse sono più forti del previsto. Nessuno può stare tranquillo".

"Le avversarie dell'Inter? Bisogna capire alla lunga chi terrà: la Roma gioca un calcio dispendioso, il Milan non lo vedo pronto, il Como è una squadra matura. Vedo l'Inter molto più forte, anche se deve risolvere una questione: le rimonte, che dimostrano quanto sia forte, ma dall'altra parte fanno sì che vengano disperse tante energie".

(Fonte: Sky)