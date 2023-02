Zanetti scherza su Messi: “Vederlo all’Inter? È complicato, credo sia un po’ caro”

A margine del premio The Best, il vicepresidente nerazzurro ha elogiato Lionel Messi e ha chiuso con una battuta sul futuro del giocatore

A margine del premio The Best che si è svolto a Parigi, Javier Zanetti ha parlato ai microfoni della ESPN. L'ex capitano dell'Inter ha elogiato Lionel Messi. Inoltre il vicepresidente nerazzurro ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva se ci fossero possibilità di vedere la Pulce con la maglia dell'Inter.

"Per me Messi è l'essenza del calcio e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. È un premio meritato. Quando è finita la finale sono entrato in campo e ho abbracciato Leo e ho detto grazie a tutti per aver coronato quel sogno per noi. Leo all'Inter? E' complicato, credo sia un po' caro".