Prima il gol con cui ha sbloccato il punteggio nel successo per 5-0 contro il Liverpool in Youth League, poi la convocazione in Nazionale.
Inter, Zarate convocato dalla Spagna U19 per un torneo amichevole in Giappone
Inter, Zarate convocato dalla Spagna U19 per un torneo amichevole in Giappone
Il centrocampista nerazzurro, autore del gol del vantaggio nel successo contro il Liverpool, partirà con la sua Nazionale
Martedì da ricordare per Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 dell'Inter: il nerazzurro ha ricevuto la chiamata della Spagna U19, con cui prenderà parte alla SBS International Cup, torneo amichevole che si terrà in Giappone, dove affronterà la selezione locale, l'Australia e la squadra della Prefettura di Shizuoka.
