Antonio Cassano parla anche dell'Inter di Cristian Chivu a Viva el Futbol: questo il suo pensiero dopo Inter-Fiorentina 2-1.

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“Per me Provedel era mezzo addormentato sul gol di Jimenez. Ma io dico: quante volte puoi rimontare? A me il primo tempo non è piaciuto, non fatto bene. Poi il secondo sì.

Continuo a farli i complimenti a Chivu, ma voglio vederlo giocare con la difesa a 4. Grandissimissimo allenatore, persona a modo, Diouf lo ha fatto arrivare lui in nazionale. Manca Lautaro che è il più forte, Dimarco e Calha li tiene fuori. Ma per quanto tempo ancora si può rimontare così?

Penso che l’Inter può andare in terza marcia in campionato e vincere, ma qualcosa va registrato. Qualcosa mi sfugge, non capisco cosa, spero di vederlo presto giocare a 4 dietro”.