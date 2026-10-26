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"Allegri ha fatto una follia. Spero non sia vero quello che ha detto sulla Roma, sarebbe da radiare dal calcio". Parole durissime di Antonio Cassano sull'allenatore del Napoli a Viva el Futbol.

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“A me Napoli-Roma è piaciuta tanto. Il Napoli ha fatto le due più belle gare contro Inter e Roma. Il Napoli ha la squadra più forte in Serie A dopo l’Inter, questo è il presupposto. Sul 2-0 poteva fare il 3-0 e la chiudeva. Ma io non posso vedere il pressing alla carlona, tutti dietro la linea della palla. La Roma pareggia con due gol di un difensore. Allegri per me non arriva nelle prime quattro e alla sosta potrebbe anche tornare a casa per me. A lui Lobotka non piace e si fa passare Allegri per geniale, è una follia, una vergogna. Ed è vergognosa la scenata fatta con la giacca.

Spero non sia vero quello che ha detto sulla Roma, sarebbe da radiare dal calcio. La gravità di quello che ha detto... devono radiarlo dal calcio. Va mandato via, lui ha rovinato il calcio italiano negli ultimi 10 anni. Ora mi aspetto che De Laurentiis faccia la morale a tutti, vediamo cosa dice. Va mandato via ora. Io conosco il personaggio, si toglie la giacca per fare il cinema lui", le sue parole.