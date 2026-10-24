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A Radio Deejay, durante Deejay Football Club si è parlato di quanto sta accadendo tra Serie A e FIGC. Parte Ivan Zazzaroni: "Malagò non è così favorito alle prossime elezioni perché Marotta, Percassi e mi dicono anche il Como e la cosa mi sorprende non sono contenti perché volevano un burattino e il burattino non ce l'hanno"

Caressa risponde: "Se volevi un burattino, non prendevi mica Malagò". Zazzaroni replica: "Infatti è quello che mi sorprende". Poi Caressa: "Prendersi la responsabilità di cambiare adesso che le cose sembrano indirizzarsi verso soluzioni positive… Vuol dire che allora volevi mantenere lo status quo, prima le cose non andavano bene e a te andavano bene? Qual è l'obiettivo?"

Zazzaroni risponde: "L'obiettivo è far fuori Malagò, non ci sono altri obiettivi. Non faccio una battaglia per Malagò ma voglio fare la battaglia contro questa Lega che è un disastro, lo dico da direttore del Corriere dello Sport. Non sono incazzato, sono abituato a tutte queste puttanate che stanno facendo. Ma lascia questo presidente"

Caressa chiosa: "Sarebbe una cosa molto grave dare la sensazione di voler mantenere lo status quo di prima. Sarebbe un grande passo indietro. E mi sorprende sapere che ci siano alcune società coinvolte che sembrano avere invece un orizzonte di crescita ed espansione, è una decisione contraria alla loro filosofia ed è molto pericoloso"