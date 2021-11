Ze Maria: “L’Inter non è un singolo giocatore. Lo dico da anni, impazzisco per…”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima della sfida con il Napoli

Ze Maria ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida tra Inter e Napoli: "Stasera credo che sarà una delle più belle partite del campionato. Sono due squadre che vogliono giocare a calcio, il Napoli sta facendo un ottimo campionato e l'Inter sta inseguendo. Sono due candidate. L'Inter è una squadra, è il gruppo ad essere molto forte. Quando è al completo lotta per lo scudetto. Lautaro è un giocatore molto intelligente, che può fare la differenza. L'Inter non è un singolo giocatore. C'è un centrocampo molto forte. Lo dico da anni, Barella è un giocatore che mi fa impazzire. Un centrocampista completo. E' una delle chiavi per far male al Napoli, che ha una difesa molto organizzata. Non penso sia decisiva stasera per lo scudetto. Arriverà l'inverno, sarà difficile per tutte. Il campionato è ancora lungo. Il Milan ha perso ieri una partita importante. C'è tempo".