Zenga: “Inter-Milan, svolta in un episodio. Prima nerazzurri stavano meritando”

Le parole del portiere che ospite di Skysport ha commentato la sconfitta della formazione di Inzaghi

«Sul primo gol rossonero ci sono in area sei giocatori del Milan e tre dell'Inter e Romagnoli era l'attaccante centrale. Lì è girata la partita. Fino a quel momento non ci sarebbe stato nulla da dire se i nerazzurri fossero stati in vantaggio due a zero, Maignan era stato il miglior in campo». Walter Zenga ha analizzato così, su Skysport, la partita persa dagli uomini di Inzaghi.