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Curtis Jones è sbarcato a Milano. Il centrocampista è pronto a firmare un quinquennale con l'Inter e a portare quelle caratteristiche che al centrocampo nerazzurro mancano. Nel corso di Calciomercato L'Originale, Walter Zenga ha commentato l'arrivo dell'inglese: "Mentre l'Inter era in tournée c'erano notizie che il club non compra, Palestra è andato via, non si spende. Alla fine è la squadra più forte in assoluto".

"Quattro attaccanti così non ce li ha nessuno. A centrocampo ha sette giocatori, tra cui anche Stankovic che lo hanno ripreso per 23 milioni. Se proprio vogliamo andare a cercare andiamo nel portiere, forse lì è l'unico ruolo dove non c'è una presenza internazionale. Però voglio dire una cosa, io ho esordito a 23 anni nell'Inter e non avevo giocato nemmeno una partita in Serie A, magari il mio è andare a cercare il pelo nell'uovo".