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Negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha fatto queste considerazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa:

Sky

"Le scelte di Chivu? Giocare ogni 3 giorni e avere un livello elevatissimo di rendimento non è semplice. A Bergamo, l'Inter si è abbassata troppo, ma c'è da tenere conto anche della bravura dell'avversario. Attacco? Quando giochi ogni tre giorni, giusto alternare, anche all'interno della stessa partita".

"Che l'Inter abbia tra gli attaccanti più forti del campionato è un fatto assoluto, nessuno ha l'attacco che ha l'Inter".

(Fonte: Sky Sport)