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Intervenuto a Sky Sport prima di Milan-Inter, Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"La mossa di Chivu? Forse è legata anche all'assenza di Lautaro e alla voglia di creare densità a centrocampo. Nei derby ai miei tempi sistematicamente vinceva sempre la sfavorita, mai capito perché. Forse perché la si viveva sulla voglia di rivincita. Vista la formazione dell'Inter, probabilmente Chivu pensa che la chiave sia a centrocampo".

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"Forse con i 2 trequartisti vuole andare a prendere i mediani del Milan. Lì in mezzo l'Inter così avrà più quantità e potrà giocarsela meglio in fase di ripartenza. Il derby che ricordo di più? Il primo, quello a San Siro ancora con due anelli. Li avevo già giocati in Coppa Italia, ma quello con lo stadio strapieno... E' stata un'emozione pazzesca".

(Fonte: Sky Sport)