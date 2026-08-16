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Intervistato da 365scores, Walter Zenga ha parlato della stagione di Serie A che sta per iniziare e indica l'Inter come la squadra da battere. "È difficile parlarne ora, soprattutto con il mercato aperto. Ma se Roma e Como mantengono il loro livello attuale, Juventus e Milan dovranno disputare una stagione eccezionale per qualificarsi alla Champions League".

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"L'Inter è di gran lunga la più forte e, a mio parere, l'unica squadra che potrebbe perdere il titolo. Il Napoli è ancora una seria candidata, e anche l'Atalanta punta al ritorno in Champions League, ma credo che la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della stagione".