Ora è ufficiale: l'Inter è nelle mani di Oaktree. Il fondo californiano subentra alla famiglia Zhang, che in questi 3 anni non è riuscita a ripagare il prestito ricevuto nel 2021. Il Corriere della Sera spiega quelle che potrebbero essere le differenze tra le due proprietà: "Sulla carta, quindi, l'Inter avrà il medesimo azionista. Sopra la testa dei campioni d'Italia, però, cambierà tutto. Il controllo del club si trasferirà dalla Cina al Nordamerica, da cui già provengono i patron di altre otto società di serie A (nove se il Venezia sarà promosso nel massimo campionato). Da un presidente-tifoso come Zhang e in cerca di soddisfazioni, non solo in campo economico, a un fondo di investimento che per mestiere ha la ricerca del massimo profitto.