L'Inter ha ritrovato Zielinskie con lui tutta una serie di soluzioni che il calciatore riesce ad offrire. Andrea Paventi, inviato di Skysport a seguito dell'Inter ha parlato della svolta del calciatore polacco che in questa stagione è riuscito a trovare la fiducia necessaria per rimettersi in gioco dopo un anno caratterizzato da infortuni e difficoltà.

«Bravissimo nella gestione del pallone, negli inserimenti, nelle conclusioni, il gol a Verona, quello al Bologna. Una stagione con i fiocchi per rendimento, finora. A precisa domanda del club il giocatoreaveva detto di essere un interno sinistro, ma può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Anche in regia, dove spesso lo ha inserito Chivu anche al posto di Calhanoglu. Giocatore importantissimo, l'esperienza c'è: è tornato ad essere il giocatore di Napoli, sta bene ed è sereno, si vede sorridere. La cosa più importante per lui e una risorsa per l'Inter qualora ci fossero giocatori in uscita, con Frattesi che è il nome che viene fatto a livello di cessione», ha spiegato il giornalista del canale satellitare.

