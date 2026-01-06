FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Zielinski e il sorriso ritrovato. A precisa domanda del club aveva risposto…

ultimora

Sky – Zielinski e il sorriso ritrovato. A precisa domanda del club aveva risposto…

Sky – Zielinski e il sorriso ritrovato. A precisa domanda del club aveva risposto… - immagine 1
Chivu ha valorizzato il centrocampista che da quando sta meglio è riuscito a trovare spazio, gol e fiducia ed è una risorsa per la l'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter ha ritrovato Zielinskie con lui tutta una serie di soluzioni che il calciatore riesce ad offrire. Andrea Paventi, inviato di Skysport a seguito dell'Inter ha parlato della svolta del calciatore polacco che in questa stagione è riuscito a trovare la fiducia necessaria per rimettersi in gioco dopo un anno caratterizzato da infortuni e difficoltà.

Sky – Zielinski e il sorriso ritrovato. A precisa domanda del club aveva risposto…- immagine 2

«Bravissimo nella gestione del pallone, negli inserimenti, nelle conclusioni, il gol a Verona, quello al Bologna. Una stagione con i fiocchi per rendimento, finora. A precisa domanda del club il giocatoreaveva detto di essere un interno sinistro, ma può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Anche in regia, dove spesso lo ha inserito Chivu anche al posto di Calhanoglu. Giocatore importantissimo, l'esperienza c'è: è tornato ad essere il giocatore di Napoli, sta bene ed è sereno, si vede sorridere. La cosa più importante per lui e una risorsa per l'Inter qualora ci fossero giocatori in uscita, con Frattesi che è il nome che viene fatto a livello di cessione», ha spiegato il giornalista del canale satellitare.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Cucchi: “Inter più completa del Napoli, ma non sarà padrona del campionato. Il...
Orlando: “Inter gioca meglio di come lo faceva con Inzaghi. Cancelo valido. De Vrij o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA