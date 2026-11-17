La nazionale polacca ha pareggiato 1-1 con la Svezia nell'ultima partita della Nations League di quest'anno. C'era molta attesa per capire se Jan Urban impiegasse o meno Piotr Zielinski. Alla fine il c.t. polacco ha lanciato dal 1' il nerazzurro lasciandolo in campo 80', segno che l'infortunio è ormai alle spalle. Tanto che il centrocampista è stato uno dei migliori in campo secondo Sport.pl che ha premiato Zielinski con 5 su una scala da 1 a 6.

Getty Images

"Il migliore, insieme ad Abramowicz, tra i giocatori della Polonia in questa partita. Come avrebbe detto il poeta: «Quanto bisogna apprezzarti…». A Bucarest non aveva giocato e l’attacco polacco era stato inesistente. Del resto, è così ormai da mesi: bisogna lasciare che Zieliński prenda il pallone e inventi qualcosa, individuando un compagno ben posizionato. E lui ha trovato Pyrka, che si stava inserendo, dando così il via all’azione del gol. Ha anche visto Szymański e gli ha servito un ottimo pallone, che avrebbe dovuto trasformarsi in un assist. Sostituito all’80’, dopo che da tempo era evidente come non avesse più energie. Non c’è da stupirsi: è reduce da un infortunio e, nonostante tutto, a Wrocław ha lasciato parecchie energie in campo".

Getty Images

Per Sportowefakty la prestazione del giocatore dell'Inter è stata da 8 (in questo caso su una scala da 1 a 10): "La Svezia era guidata a Breslavia da Potter, ma in campo la bacchetta magica l'ha portata Zieliński. Quella magia che ci era mancata contro la Romania. A ogni suo tocco di palla, i tifosi trattenevano il respiro, in attesa di qualcosa di straordinario. Come al 16', quando con un lancio lungo ha servito Pyrka, dando il via all'azione del gol dell'1-1. Nella ripresa ha pescato in maniera incredibile Szymański alle spalle della difesa, ma il compagno gli ha "rubato" un assist che sarebbe stato magnifico".