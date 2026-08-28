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Quanti punti può fare l'Inter nel prossimo girone di Champions League? Repubblica in edicola questa mattina lo ha chiesto a Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, oggi voce di Prime Video. Qui il suo pensiero a proposito del cammino dei nerazzurri dopo il sorteggio di Montecarlo:

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: The UEFA Champions League trophy is displayed inside the stadium prior to the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

"Ormai tutti ragionano sul fatto che per piazzarsi tra le prime otto servono 16 punti (le prime due volte sono bastati, perlomeno), vale a dire cinque vittorie e un pareggio. «Ho fatto due conti da bar e, secondo le mie proiezioni, l'Inter li può fare»: dieci punti in casa e sei in trasferta sono alla portata. «È l'italiana che può stare più in alto in classifica, mentre le difficoltà maggiori le incontrerà il Como, anche se non ne sarei così sicuro».

Certo, perché nell'ambito delle suggestioni rientrano anche le favole, «e il Como lo è, bellissima. Non andrà a giocare solo per godersela, senza avere nulla da perdere, ma con l'ambizione di stupire come qualche anno fa l'Atalanta di Gasperini. La sfrontatezza giovanile avrà un ruolo, e poi sono convinto che la squadra di Fabregas affronterà l'Europa come ha fatto con la Serie A, senza tradire la sua filosofia, la sua freschezza e la sua chiarezza di idee, senza speculare. Non so se sarà sufficiente, ma il Como oltre che una favola può essere una sorpresa»".