Galante: “Mourinho? Durante un Livorno-Inter successe una cosa simpatica”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha commentato così il ritorno di Mourinho in Italia

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter Fabio Galante ha commentato così il ritorno di Mourinho in Italia:

"Mi fa piacere che torni un allenatore del suo calibro, anche per l'importanza che assume il campionato. Una volta venivano i giocatori più forti, adesso ci accontentiamo degli allenatori bravi (ride, ndr)".

L'obiettivo della Champions può essere plausibile?

"Gli allenatori ti danno un valore aggiunto ma senza la squadra giusta faticano. Penso che la Roma sia una squadra fatta da ottimi calciatori, con buone individualità. Si sono persi ma per lunghi tratti ho visto una bella Roma, che poteva lottare per i posti in Champions. Quando poi subentrano certe situazioni che da fuori non si capiscono, vai a perdere terreno e sbagli le partite. Non sono inferiori a Napoli o Lazio".

Mai incrociato Mourinho?

"In un Livorno-Inter successe una cosa simpatica. Eravamo nel tunnel per vedere il campo, un paio d'ore prima della partita. Lui era con il suo addetto stampa, che gli disse: 'Ti presento un ex giocatore dell'Inter'. Lui disse: 'Non me lo devi presentare, Galante è molto famoso a Milano, dicono che è il più bello mai visto all'Inter'. Sarà che mi ha addolcito... Poi l'Inter ha vinto. Fu veramente simpatico, comunque".

Anche lui piaceva, però...

"Non lo so, sono sincero, ma al di là di quell'episodio ho avuto la fortuna di vederlo in una partita delle Inter Legends, vincemmo in uno stadio pieno. Ha viaggiato con noi in pullman e mangiato dopo la partita: capisco perché sia così amato, è talmente intelligente che l'avrei ascoltato per tutta la notte. Pochi ne ho trovati così, con questo modo di fare e parlare mi ha conquistato. Ecco perché sa tirare fuori il meglio".