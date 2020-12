Milik all’Inter? Difficile: “A meno che Marotta non confezioni con il Napoli questo affare”

Un’operazione difficile, ma non certamente impossibile. Arek Milik è un profilo che spesso si è fatto in ottica Inter. Il Napoli continua a chiedere una cifra importante per il suo cartellino (18 milioni di euro), ma chissà che, come riporta la Gazzetta dello Sport, non si riesca a portare a termine l’affare con l’inserimento di Vecino:

“Anche l’ipotesi-Inter in questi mesi è parsa di difficile attuazione (il Napoli continua a chiedere 18 milioni, ndr), a meno che i club non confezionino uno scambio con Vecino, altro giocatore in esubero in casa interista. In ogni caso il polacco per scegliere la nuova casa chiede prospettive tecniche importanti. L’Inter è decisa a battere questa strada? Si fanno tanti nomi, ma è certo che Marotta e Ausilio dovranno lavorare in economia. Così l’operazione-Milik resta nell’ambito delle idee, non molto di più. Per ora“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)