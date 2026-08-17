Lucien Agoumé potrebbe lasciare la Spagna e il Siviglia in questi ultimi giorni di mercato aperto. Il centrocampista francese, arrivato proprio in Andalusia dall'Inter - il Siviglia aveva pagato 8 mln per avere il 90% del cartellino -, potrebbe andare in Arabia Saudita.

Secondo Radio Sevilla, infatti, l'agente del centrocampista oggi ha confermato al Siviglia che è pronta un'offerta da oltre 20 mln di euro proveniente da un club arabo.

Foto dal profilo Instagram del giocatore

"Fonti del club assicurano che non esiste un'offerta ufficiale di questo valore però non negano che ci sono pretendenti per il centrocampista francese. Questo sì, il club non ha intenzione di venderlo per un prezzo di 20 mln di euro. Qualora dovesse pervenire un'offerta più alta, il Siviglia non avrebbe problemi ad approvare il trasferimento. L'ostacolo risiede nel giocatore stesso, che non ha alcuna intenzione di lasciare il Siviglia, dove ricopre un ruolo chiave, per trasferirsi in un campionato di livello più basso", si legge su ABC Sevilla.

Inter ha il 10% del cartellino di Agoumé

Ricordiamo che l'Inter mantiene il 10% sulla rivendita di Agoumé: in caso di cessione di 25-30 mln di euro, dunque, l'Inter incasserebbe tra i 2,5 e i 3 mln dal trasferimento. Ecco il comunicato ufficiale del Siviglia al momento dell'annuncio del riscatto di Agoumé, avvenuto l'estate scorsa:

“Il Siviglia FC ha acquisito il 90% dei diritti su Lucien Agoumé. La società andalusa, che nella scorsa stagione possedeva il 50% del cartellino del giocatore in comproprietà con l’Inter, ha acquistato un ulteriore 40% dal club milanese, arrivando così al 90%. Resta quindi solo un 10% ancora di proprietà dell’Inter.

Il giocatore, nato a Yaoundé e nazionale francese Under 21, ha firmato con il club di Siviglia fino al 2028 nell'estate del 2024, dopo aver giocato per la squadra in prestito nella seconda metà della stagione 2023/24".