L’Al-Ittihad si fa avanti per de Vrij, l’Inter si muove per Buongiorno: la situazione

Ora, può essere una mossa per mettere pressione a De Laurentiis, però non bisogna dimenticare che il centrale ha sempre considerato l’Inter come destinazione preferita e che la stima sia ampiamente ricambiata da Beppe Marotta e dallo stesso Ausilio. Allo stesso tempo, si sa che al momento la società campione d’Italia non sarebbe in grado di investire una cifra così importante e che quindi l’unica sua speranza sarebbe quella che Buongiorno prendesse tempo. Anche perché l’Al-Ittihad si sta facendo avanti per De Vrij: e dalla sua cessione potrebbe arrivare prezioso denaro fresco.