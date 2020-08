Inter, ecco il nuovo colpo. Corsera: “Subito dopo il Getafe sarà annunciato l’acquisto di…”

E’ ovviamente il duro sfogo di Antonio Conte e il futuro della panchina dell’Inter a monopolizzare l’attenzione dei vari media. Ma non c’è da dimenticare che mercoledì sera i nerazzurri saranno impegnati in una gara cruciale contro il Getafe, che può decretare l’accesso alla final eight dell’Europa League. E, secondo il Corriere della Sera, dopo la gara sarà annunciato il nuovo colpo di mercato nerazzurro: “In mezzo sta la squadra, impegnata mercoledì in Europa League con il Getafe, tra l’altro l’acquisto di Sanchez per 15 milioni dal Manchester United dovrebbe essere annunciato subito dopo. Conte ha fatto quadrato con il gruppo, è deciso ad arrivare in fondo alla competizione e a vincerla, per chiudere con un trofeo. Poi la strada pare tracciata”, si legge.