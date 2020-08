Kumbulla vuole solo l’Inter. Due nomi per la sinistra. Attacco? Oltre a Dzeko in 4 in corsa

Il mercato dell’Inter si accenderà definitivamente dopo l’Europa League, sperando che i nerazzurri arrivino fino alla finale di Colonia del 21 agosto. Ma, intanto, da Viale della Liberazione in questi giorni hanno tenuto vivi i contatti per possibili rinforzi, in tutti i reparti. A cominciare da Kumbulla, che ha trovato l’accordo con l’Inter. E proseguendo con Dzeko, il vero obiettivo di Conte per l’attacco. Scrive Tuttosport:

“Dzeko? L’Inter preferirebbe probabilmente un profilo più giovane (Salcedo, Pinamonti, Bonazzoli o Cunha), ma se la Roma non sparerà cifre altissime, potrebbe provarci. Idem per la fascia sinistra: Conte vuole un elemento di esperienza come Emerson Palmieri del Chelsea, mentre la dirigenza valuta giocatori in stile “Hakimi”, giovani, ma pronti, come il nazionale ucraino Mykolenko. Tonali o Kumbulla – il giocatore ha detto sì all’Inter preferendola alla Lazio, manca l’intesa col Verona – sono invece giocatori graditi a prescindere“.

(Fonte: Tuttosport)