Barzaghi: “Attacco? Pista Jovic, ma l’Inter si muove con decisione su altri 2 profili esteri”

Resta ancora un nodo da sciogliere il futuro di Alexis Sanchez. Nonostante, prima dell'ennesimo infortunio in nazionale, il cileno abbia mostrato un'ottima forma, infatti, il suo addio è un'ipotesi ancora concreta. Sanchez vuole giocare con continuità ed è evidente che all'Inter gli spazi siano parzialmente chiusi da Dzeko e Lautaro. Qualora partisse davvero, ecco i nomi per i nerazzurri secondo Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, che ha fatto il suo sul suo canale YouTube:

"Sanchez vuole a tutti i costi giocare, bisogna capire quanto spazio avrà al suo rientro in campo ed eventualmente se ci sarà una squadra in grado di garantirgli almeno 4 milioni di euro l'anno, come vuole insieme alla buonuscita dell'Inter. Il nome di Jovic è sempre caldo, ma i nerazzurri si stanno muovendo con decisione per Jonathan David e su Adeyemi, sul quale però c'è grande concorrenza".