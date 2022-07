Barzaghi: “Inter, per Skriniar pronto il rinnovo. E cambierebbero anche le richieste…”

Il mancato approdo di Gleison Bremer potrebbe cambiare i piani dell'Inter. Una delle conseguenze potrebbe riguardare Milan Skriniar . Adesso la partenza del difensore non è più così scontata. "Per lo slovacco, arrivato a Milano nell’estate del 2017, è pronto un triennale da vero top player: 6 milioni netti a stagione", spiega Marco Barzaghi.

"Il possibile prolungamento contrattuale di Skriniar, al momento in scadenza 30 giugno 2023, cambierebbe anche le richieste dell’Inter per una sua eventuale cessione. I 70 milioni chiesti al PSG nelle ultime settimane non basterebbero più per accontentare Zhang, che ne chiederebbe almeno 100 per lasciare partire il difensore".