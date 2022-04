Barzaghi: “Lukaku-Inter? Le possibilità che torni da 1 a 10 sono pari a…”

Romelu Lukaku sogna il ritorno all’Inter, ma prima è necessario conoscere il futuro del Chelsea. Ecco le ultimissime in chiave mercato

Romelu Lukaku sogna il ritorno all’Inter, ma prima è necessario conoscere il futuro del Chelsea. Così Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato delle chance di rivedere Big Rom in nerazzurro dalla prossima estate: “Lukaku-Inter? Da 1 a 10 dico che le possibilità di un suo ritorno sono pari a 4 oggi. Bisogna capire in che mani finirà il Chelsea, oggi è prematuro ancora parlarne”, le sue parole in diretta su Twitch.