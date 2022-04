Inter, tutti cedibili con offerte monstre? Non proprio: “Bastoni e Skriniar non si toccano”

In un momento storico come questo, nessuno può essere considerato incedibile. O quasi: la strategia dell'Inter

"Le idee di tecnico e dirigenza sono piuttosto chiare anche per quanto riguarda la difesa, ma in questo caso molto dipenderà da eventuali offerte irrinunciabili provenienti dall’estero. Il discorso non dovrebbe valere per Bastoni, che ha firmato il rinnovo la scorsa primavera e rappresenta il futuro leader del reparto, ma non è escluso che per il gioiellino azzurro arrivino offerte mostre in grado di far tremare le gambe. Stesso discorso per Skriniar, che a 27 anni è nel pieno della maturità agonistica e sta discutendo il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno".