Inter, stallo per Bellanova? La valutazione del Cagliari e la nuova strategia nerazzurra

Tra i profili monitorati dall'Inter per la corsia esterna c'è Raoul Bellanova, giocatore in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione dei sardi in Serie B. "La richiesta del Cagliari non è per niente bassa, gli uomini mercato di Giulini attribuiscono al cartellino del calciatore una valutazione di circa 8 milioni di euro. In viale della Liberazione ci pensano, il calciatore piace ma le risorse sono quelle che sono ed è vietato sbagliare investimento. Otto milioni rappresentano comunque un rischio, seppur minimo, che i nerazzurri vorrebbero evitare", spiega calciomercato.com.