Bergomi: “Inter, ho un debole per un giocatore di questa rosa. E sul mercato prenderei…”

"Se resta così, l’Inter è competitiva al massimo livello. Con Skriniar, De Vrij e Bastoni ha mostrato di avere un equilibrio perfetto in fase difensiva, non toccarlo sarebbe un valore aggiunto. Ma in assoluto, vedo un’Inter migliorata, con un solo punto da verificare: la fascia sinistra. L’Inter dovrà abituarsi a non avere più Perisic, un calciatore che era in grado di creare la superiorità numerica anche individualmente. Gosens è un altro tipo di giocatore. Che crea tanto, ma va per forza di cose andrà cercato in maniera differente. Ecco, se proprio dovessi chiedere qualcosa ancora al mercato, lo cercherei in fascia, abbinando a Gosens un giocatore da uno contro uno. Lukaku? La coppia con Lautaro è già nota, collaudata. E il reparto è più completo rispetto a un anno fa. Ho un debole per Dzeko, professionista serissimo e una risorsa per l'Inter".