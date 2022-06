Biasin: “Skriniar resterebbe volentieri all’Inter. Altre cessioni top? Ho una mia sensazione”

"Skriniar resterebbe volentieri all'Inter, nonostante le avances importanti del Paris Saint-Germain, che arriverebbe a offrirgli più di 7 milioni annui, cifre a cui l'Inter non potrebbe mai arrivare. Rinnoverebbe anche subito. Per questo, l'Inter può farsi forza nella trattativa, nonostante il contratto sia oggi in scadenza nel 2023. Credo che comunque se dovesse arrivare un'offerta di poco superiore ai 70 milioni di euro l'Inter l'accetterà. Per far tornare i conti, se si vogliono determinati colpi, da qualche parte bisogna pur recuperare risorse. La speranza, ovviamente, è di non farlo cedendo uno come Skriniar, ma bisogna anche guardare la realtà e non sono tanti i giocatori che ti possono portare tanti soldi. Più cessioni top? La mia sensazione è che, venduto un big, l'Inter se la possa cavare con altre cessioni 'medie'. De Vrij è uno che potrebbe portare altri soldi. Ma l'Inter non venderà due super titolari".