Biasin: “Grossa offerta di un fondo per l’Inter. Dybala? Ora pista calda. Perisic ha…”

A tutto Fabrizio Biasin. Dalle novità dopo il summit di mercato di oggi ai rumors di mercato su Paulo Dybala e Ivan Perisic

"Per quello che ho raccolto io, intanto è arrivato un ok di massima sul prolungamento del contratto di Simone Inzaghi. Si è parlato della stagione, l’allenatore ha chiesto che il gruppo venga confermato e rinforzato. Si è ragionato su cosa si può e cosa no fare, bisogna portare 60 milioni di liquidità al termine del mercato, è tutto in divenire. Molti hanno già deciso che Bastoni sia destinato a lasciare, da quello che ho raccolto io non è stato fatto un nome. Tutti hanno detto che sperano di trattenerli tutti, l’eventuale maxi offerta per qualcuno potrebbe spostare le cose. Si è ragionato anche su eventuali ingressi, ma mi prendo qualche minuto. Non è detto che vada come l’anno scorso. Oggi comunque non ci sono offerte milionarie sul tavolo della dirigenza dell’Inter.